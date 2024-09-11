ديلور: “أسعى للتألق و ترك بصمة في المولودية”

عبّر المهاجم الدولي، أندي ديلور، عن سعادته بالانضمام لصفوف مولودية الجزائر، في آخر أيام الميركاتو الصيفي.

وصرّح المهاجم الأسبق لنادي نيس الفرنسي، في الفيديو التقديمي له لاعباً جديداً في صفوف المولودية، عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة “فيسبوك”: “في قارة أوروبا، وبشكل خاص بفرنسا، لطالما تألقت المولودية وأبدعت كفريق وحتى كجمهور”.

وأضاف ديلور: “بل أكثر من ذلك، فالمولودية زعزعت الملاعب هنا وتركت أثراً”.

وتابع المتحدث: “أنا كلاعب، حاولت دائما أن أتألق في الليغ1، أما في الجزائر، المولودية كانت دوماً متألقة، ولهذا سأسعى للمساهمة في هذا التألق وترك بصمة في هذا النادي العريق”.

وختم ديلور حديثه بالقول: “هنا الجزائر، هنا المولودية”.

للإشارة، التحق المهاجم، أندي ديلور، بصفوف المولودية، بعقد يمتد إلى غاية 2027.