ديلور :”أشكر الأنصار على التنقل إلى تونس لمساندتنا رغم الصيام”

وجّه مهاجم الخضر أندي ديلور رسالة شكر للجمهور الذي تنقل إلى ملعب رادس لمساندته ورفقائه في مباراة النيجر.

وقال أندي ديلور في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “ما أستطيع القول، هو أن اللقاء كان صعبا، خاصة من جانب الصراعات الفردية”.

كما أضاف ديلور “جميل جدا أن تشاهد الأنصار في مدرجات الملعب، أقول لهم شكرا لكم جميعا رغم الصيام”.

وأردف مهاجم نانت الفرنسي “يمكنني القول أن الجدد يملكون إمكانيات كبيرة، ما يقومون به أمر غير عادي، أنا أعرف جيّدا الصغير بوعناني أؤكد أنه يملك إمكانيات، يجب دفعهم الشباب إلى الأمام”.

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