ديلور: “المنافسة لا تخيفني”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد الدولي الجزائري أندي ديلور تأقلمه في صفوف ناديه الجديد نيس الفرنسي، مضيفا بأن المنافسة في الفريق لا تخيفه.
وصرح ديلور، للموقع الرسمي لنيس: “منذ اول حصة تدريبية قمت بمعاينة أسلوب لعب زملائي، وأظن أنهم يعرفون أسلوبي في اللعب”.
وأضاف الدولي الجزائري: “من الممتع أن يكون هناك لاعبون بهذه الجودة في الفريق، وشخصيا لست خائفا من المنافسة”.
وتابع أندي ديلور: “نحن ثلاثة مهاجمين نلعب بأسلوب مختلف، آمل أن ننجح في ايجاد الانسجام اللازم على الميدان في أقرب فرصة”.
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