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الرياضة

ديلور: “المنافسة لا تخيفني”

بقلم كريم.تيغرمت
ديلور: “المنافسة لا تخيفني”
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أكد الدولي الجزائري أندي ديلور تأقلمه في صفوف ناديه الجديد نيس الفرنسي، مضيفا بأن المنافسة في الفريق لا تخيفه.

وصرح ديلور، للموقع الرسمي لنيس: “منذ اول حصة تدريبية قمت بمعاينة أسلوب لعب زملائي، وأظن أنهم يعرفون أسلوبي في اللعب”.

وأضاف الدولي الجزائري: “من الممتع أن يكون هناك لاعبون بهذه الجودة في الفريق، وشخصيا لست خائفا من المنافسة”.

وتابع أندي ديلور: “نحن ثلاثة مهاجمين نلعب بأسلوب مختلف، آمل أن ننجح في ايجاد الانسجام اللازم على الميدان في أقرب فرصة”.

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