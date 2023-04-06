ديلور :”النهائي.. سعيد جدا برؤية بوجوار يحترق”

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور سعادته الكبيرة إثر التأهل إلى نهائي كأس فرنسا رفقة فريقه نانت الفرنسي.

وقال أندي ديلور في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” اليوم “النهائي.. كما أنا جد سعيد برؤية ملعب بوجوار يحترق”.

كما أضاف “نحن نانت”.

يذكر، أن نانت فاز على ليون في نصف النهائي أين شارك بشكل إحتياطي في المباراة المثيرة.

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