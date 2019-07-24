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ديلور: “بلماضي رائع تكتيكيا وخلق أجواء ساعدتنا على التتوج بـ”الكان””

الرياضة
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ديلور: “بلماضي رائع تكتيكيا وخلق أجواء ساعدتنا على التتوج بـ”الكان””
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى المهاجم الجزائري، أندي ديلور، على الناخب الوطني جمال بلماضي، مبرزا العمل الكبير الذي قام به، في سبيل احراز كان 2019.

وصرح أندي ديلور، للموقع الرسمي لناديه مونبوليي، الفرنسي: “أعتقد أن منتخبنا كان جيدا، من الناحية الفنية، بفضل لاعبيه الكبار”.

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني: “إضافة لذلك، كنا أيضا رائعين من الناحية التكتيكية، بفضل مدرب استثنائي، مثل جمال بلماضي، الذي كان قريبا جدا من اللاعبين”.

وتابع ديلور: “بلماضي، يحسن التحكم في المجموعة، بإبقائهم مركزين ومنخرطين، حتى بالنسبة للذين شاركوا بنسبة أقل في المباريات”.

وختم أندي ديلور: “لقد تمكن بلماضي، من خلق أجواء رائعة بين اللاعبين، وهو ما سمح لنا في التتويج بكأس أمم إفريقيا”.


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