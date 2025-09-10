ديلور بين الدرجة السابعة الفرنسية والدوري الميكسيكي !

يُفاضل الدولي الجزائري السابق، آندي ديلور، بين الدرجة السابعة الفرنسية والدوري المكسيكي، وهو الذي فسخ مؤخرا عقده مع مولودية الجزائر، بطلب من إدارة الأخير.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ديلور، اقترب من العودة إلى ناديه السابق أجاكسيو، المتواجد في الدرجة السابعة الفرنسية، بنية إعادته إلى الواجهة.

وحمل مهاجم “الخضر” السابق ألوان أجاكسيو، في فئة أقل من 19 سنة، ما بين 2008-2009. قبل أن يغادر إلى رين. ويعود مجددا إلى أجاكسيو موسم 2010/2011. ولعب بعدها معارا إلى ماتز 2011-2012، وعاد موسم 2012-2013.

من جهته، رشح موقع “reporteindigo” المكسيسي، ديلور، للانضمام إلى نادي مونتيري المحلي، الذي وضع اسم الدولي السابق، على رأس أولوياته.

كما أبرز المصدر ذاته، أنه وعلى الرغم من أن مونتيري، يتصدر حاليا الدوري المكسيكي، إلا أنه يعاني من ضعف في الخط الهجومي. وهو الأمر الذي جعل المدرب دومينيك تورينت. يطالب بضم مهاجم قادر على تقديم الإضافة ومنافسة جيرمان بيرتيرام.

يشار إلى أن ديلور، سبق له خوض تجربة احترافية في الدوري المكسيكي. من بوابة نادي تيغر، في النصف الثاني من موسم 2015-2016. وخاض مع الفريق 16 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف.

🥹 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗘 𝗕𝗘𝗔𝗨 𝗘𝗧 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘. ❤️🤍 🏃‍♂️ Ils reviennent jouer en R2 pour sauver leur club de coeur, l’AC Ajaccio : 🇩🇿 𝗔𝗡𝗗𝗬 𝗗𝗘𝗟𝗢𝗥𝗧

🇫🇷 𝗧𝗛𝗢𝗠𝗔𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗜

🇫🇷 𝗥𝗜𝗔𝗗 𝗡𝗢𝗨𝗥𝗜

🇫🇷 𝗖𝗘́𝗗𝗥𝗜𝗖 𝗔𝗩𝗜𝗡𝗘𝗟 👔 Ils font partie du… pic.twitter.com/rXMxJy8qZs — Actu Foot (@ActuFoot_) September 9, 2025