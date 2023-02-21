ديلور: “جاهز 200% وأريد تسجيل الأهداف”

رفع الدولي الجزائري، أندي ديلور، التحدي قبل المواجهة المرتقبة بعد غد الخميس، بين ناديه نانت الفرنسي والضيف جوفنتوس الإيطالي، ضمن إياب الـ”ّبلاي أوف” المؤهل إلى الدور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال ديلور العائد من إصابة: “أنا جاهز بدنيا 100 %، وجاهز لمساعدة فريقي، وهذا دوري حينما قدمت إلى هنا، قبل أسبوعين لم أكن لأقول هذا الأمر، ولكن الآن أنا جاهز 200% وأريد تسجيل الأهداف وأكون حاسم”.

وفي تصريحات نقلها موقع “تريبون نانتاز”، عاد ديلور، للحديث عن إصابته التي حرمته من لقاء الذهاب في تورينو، وختم: “تعرضت لالتواء في الرباط الخارجي مع نيس، وكانت صدمة كبيرة، ولكن الطاقم جعلني أقف سريعا على قدمي”.