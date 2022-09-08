ديلور :”حقّقنا بداية كارثية في الليغ 1 لكن سنثأر لأنفسنا في دوري المؤتمرات”

ابدى الدولي الجزائري اندي ديلور استعداده لقيادة نيس للفوز امام اف سي كولن في مباراة اليوم من مسابقة دوري”المؤتمر الأوروبي”.

وقال ديلور في تصريحه اليوم الذي نقله موقع نيس الرسمي :”اليوم نحن هنا، نستهل التواجد في المنافسة بعدما قدمنا موسما جيدا الموسم الماضي”.

واضاف “سنعمل ما في وسعنا من اجل تقديم مباراة قوية من أجلنا و من أجل اسعاد أنصارنا”.

كما اردف ديلور”صحيح أننا نعاني هذا الموسم و حقّقنا بداية كارثية. لكن مستعدين للثأر لأنفسنا، أمام الخصم الألماني خاصة و اننا سنلعب امام جمهورنا، بصراحة المنافسة مبهرة”.

ويتواجد في القائمة المعنية بالمباراة الثلاثي بوداوي، براهيمي وديلور في حين سيغيب عطال بداعي الإصابة.

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