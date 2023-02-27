ديلور ردا على صافرات الاستهجان: “أنصار نانت سيشجعونني بعد أسابيع”

عبر الدولي الجزائري، أندي ديلور، عن استياءه الشديد، من خرجة أنصار فريقه نانت الفرنسي، خلال مواجهة الجولة الـ 25 من الليغ1 التي انهزم فيها النادي، أمس الأحد، بهدف من دون رد أمام الضيف رين.

وتعرض مهاجم الخضر، الذي شارك أساسيا إلى غاية استبداله في الدقيقة 69، لصافرات استهجان من طرف أنصار نادي نانت، الذين لم يكونوا راضين على أداءه في اللقاء.

وفي تصريحات له بعد المواجهة، أكد ديلور، بأنه يجد ما حدث عارا، مضيفا: “هذا لا يهم، أعتقد أنهم سيشجعونني في غضون أسابيع قليلة. لكنني أجد أنهم تسرعوا قليلا، بالنسبة للاعب مثلي، لا يغش”

وفي المقابل، أشار ديلور، الذي التحق بنانت جانفي الماضي، من دون تسجيل أي هدف إلى حد الآن، بأن الأمور ستتغير شيئا فشيئا، مؤكدا بأنه يعلم جيدا بأنها فترة معقدة، وهو أول من يشعر بالاشمئزاز، اتجاه النتائج السلبية.