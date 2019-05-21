ديلور: “سأكون أسعد شخص في العالم إذا شاركت في كان 2019”

الرياضة
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ديلور: “سأكون أسعد شخص في العالم إذا شاركت في كان 2019”
بقلم أمير بهلول

أكد “أندي ديلور” مهاجم “مونبوليي” الفرنسي أنه مستعد للمشاركة مع المنتخب الجزائري في قادم التحديات.

وقال “ديلور” في حوار أجراه مع قناة “RMC”: “والدتي جزائرية، وجدي جزائري وجد والدتي أيضا، هذا قراري بعد أن تحدثت مع عائلتي وأنا فخور بذلك”.

وأضاف: “المشاركة في كأس إفريقيا ستجعلني أسعد شخص في العالم، ولكن اذا كان علي الانتظار بعد الكان فسأكون جاهزا”.

وتابع: “قمت بكل الخطوات الممكنة ولوحدي، وكنت مصرا على القيام بهذا الأمر، وأريد أن أبلل قميص المنتخب الوطني الجزائري”.

وختم كلامه: “الجميع يعرف شخصيتي فوق أرضية الميدان، فأنا ألعب لآخر دقيقة واذا كنت ألعب لبلادي فسيكون أدائي أفضل”.


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