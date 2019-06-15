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ديلور: “سأكون في أتم الجاهزية نهاية هذا الأسبوع”

الرياضة
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ديلور: “سأكون في أتم الجاهزية نهاية هذا الأسبوع”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الدولي الجزائري أندي ديلور، عن مدى جاهزيته، إستعدادا للمشاركة رفقة المنتخب الوطني في لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وبعد أول حصة تدريبية له رفقة الخضر، صرح ديلور، بخصوص جاهزيته: “قمت بكل شيء لأكون جاهزا، حاليا لست جاهزا 100%، لكن على الأقل  جاهز بنسبة 90%”.

وأضاف: “تمكنت من التدرب رفقة المجموعة رغم شعوري ببعض الإرهاق بسبب السفر، لكن نهاية هذا الأسبوع، سأكون جاهزا بنسبة 100%”.

وتابع أندي ديلور: “أشعر بحالة جيدة، خاصة من الجانب الذهني، وهذا ما سيساعدني على استعادة لياقتي البدنية”.


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