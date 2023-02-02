ديلور :” سعيد بأول مباراة مع نانت رغم الخسارة”

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور سعادته بتنشيط أول مباراة له بقميص نانت الفرنسي خلال مواجهة لوام رغم الخسارة القاسية.

وقال ديلور في تصريح لـ “واست فرانس” عقب المباراة “للأسف لم نحقق الفوز أمام أولمبيك مارسيليا، سعيد في أول مباراة و غير سعيد بعد تحقيق الفوز لصالح فريقي الجديد”

كما أضاف ديلور “وجدنا عدد من الصعوبات”:

وأردف مهاجم الخضر “الجميل جدا، أن الاستقبال و رسالة الأنصار التي كانت موجهة لي أسعدتني كثيرا، قمت ببعض اللقطات و عدد من الفرص لكن لم نسجّل سنعود إلى التدريبات و نعمل من أجل تحقيق نتائج أفضل”.

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