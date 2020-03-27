ديلور سعيد من أجل نوري

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي الفرسي، سعادته بالخبر السارة الذي تم تداوله بخصوص اللاعب نوري عبد الحق.

ونشر أندي ديلور، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابة الخاص على “تويتر”، في هذا الخصوص، جاء فيها “خبر رائع”.

وأرفق مهاجم المنتخب الوطني، تغريدته هذه بصورة النجم الصاعد نوري عبد الحق، لاعب نادي أجاكس أمستر دام الهولندي.

يذكر أن الصحافة الهولندية، أعلنت اليوم الجمعة، عن استفاقة نوري عبد الحق، من غيبوبته التي دامت 33 شهرا.