ديلور ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الليغ1

نال الدولي الجزائري أندي ديلور مهاجم مونبوليي، الاعتراف في الدوري الفرنسي، بالنظر لمردوده في الجولة الثالثة من الليغ1.

وجعل ديلور تواجده ضمن التشكيلة المثالية لهذه الجولة، إلى جانب العديد من الأسماء الكبيرة على غرار النجم المغربي حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وتحصل الدولي الجزائري على تنقيط (6.33)، نظير أدائه في المباراة التي جمعت ناديه مونبوليي، بفريق مونبوليي.

يذكر أن أندي ديلور قاد فريقه للفوز بمباراة الجولة الثالثة، بعد تقديمه لتمريرة حاسمة، وتسجيله للهدف الثالث.

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