ديلور على موعد مع اكتشاف البطولة الوطنية

يوجد الدولي الجزائري أندي ديلور في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب الفريق أمير بوميل خلال مواجهة نادي بارادو.

وستكون الفرصة مواتية للمهاجم ديلور لإمتاع الجمهور الجزائري بفنياته وإمكانياته التهديفية الرهيبة التي أظهرها في الدوري الفرنسي بألوان عدد من الفرق. أبرزها فريق نيس الناشط في الليغ 1 .

وكان ديلور قد غاب عن لقاء مولودية الجزائر والنادي المنستيري التونسي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا. بالنظر إلى عدم تقييده في القائمة الإفريقية.

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