ديلور: “علينا الحفاظ على نفس العزيمة في المنتخب الوطني”

الرياضة
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ديلور: “علينا الحفاظ على نفس العزيمة في المنتخب الوطني”
بقلم كريم.تيغرمت

شدد الدولي الجزائري أندي ديلور، على ضرورة المحافظة على نفس العزيمة التي ظهر بها الخضر في كأس أمم إفريقيا، لبلوغ أهدافهم المقبلة.

وصرح ديلور، في حوار لقناة “بين سبورت”: “سجلنا بداية موفقة في تصفيات الكان، علينا الآن الحفاظ على نفس العزيمة”.

وأضاف: “لدينا مدرب رائع ويقوم بعمل كبير، ونعمل بديناميكية جيدة جدا، وبمعنويات عالية، بهدف الذهاب إلى أقصى حد ممكن”.

وتابع ديلور: “نسعد دائما بتواجدنا في المنتخب الوطني، أين نملك مجموعة مليئة بالمواهب، واللاعبين الجيدين على غرار محرز، الذي يكون دائما حاضرا في المواعيد الكبيرة”.


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