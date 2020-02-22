ديلور قوي في مواجهة الأقوياء

أبرزت الصحافة الفرنسية، الدور الكبير الذي لعبه أندي ديلور هذا الموسم، في تحقيق ناديه مونبوليي لنتائج إيجابية، ومنافستهم على مركز مؤهل لإحدى المسابقات الأوروبية.

وكشف موقع “أورو سبورت” الفرنسي، أن تألق ديلور، كان في الغالب خلال المواجهات القوية لمونبوليي، أمام منافسيهم على المركز المؤهل لإحدى المنافسات الأوروبية.

وجاءت معظم الأهداف التي سجلها مهاجم الخضر، هذا الموسم، أمام منافسين المباشرين لناديه، على غرار نادي بوردو، نيس، موناكو، وليل.

يذكر أن أندي ديلور، سجل لحد الآن 9 أهداف، ومنح 3 تمريرات حاسمة، في الليغ1، ساهم من خلالها في احتلال ناديه للمركز السادس في ترتيب الليغ1.