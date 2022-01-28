ديلور للجزائريين: شكرا على كل رسائلكم

خرج الدولي الجزائري أندي ديلور عن صمته بعد إقصاء زملائه السابقين من كأس امم افريقيا التي لا زالت فعاليتها جارية بالكاميرون.

وقدّم ديلور رسائل الشكر للجزائريين عبر الصفحة الرسمية اليوم على “الفايسبوك” حينما قال “شكرا على كل رسائلكم”. كما وضع ديلور إيموجي للعلم الجزائري.

وقد تشير الخطوة الجديدة لمهاجم “الخضر” إلى تلميحه. لتجسيد عدد من الأهداف الشخصية له وهو العودة إلى الكتيبة الوطنية.

يذكر. أن ديلور قد طلب من المدرب بلماضي بضرورة منحه فرصة التألق مع فريق نيس الفرنسي، كما طالبه بضرورة عدم استدعائه للمشاركة في كان الكاميرون.