ديلور مفاجأة رئيس مارسيليا خلال الأيام القليلة المقبلة

كشف موقع “10 سبور” أن رئيس نادي أولمبيك مارسيليا بابلو لونغوريا وضع الدولي الجزائري أندي ديلور هدفا للتعاقد معه.

وقال أن ديلور دخل في مفاوضات مع مبعوثين من رئيس فريق أولمبيك مارسيليا الذي أكد لمقربيه انه سيكون مفاجأته خلال. فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما أكّد المصدر، آن مهاجم الخضر فتح أبواب التفاوض معه مع رغبة في تغيير الأجواء في ظل التهميش الذي اصبح يلقاه من قبل مدرب نيس.

كما كشف المصدر، أن صاحب 31 سنة سيمضي على عقده مع “لوام” خلال الأيام القليلة المقبلة. في ظل منح المدرب ايغور تودور الضوء الأخضر للتعاقد معه.

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