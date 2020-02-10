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ديلور: “مهمتي هي تسجيل الأهداف”

الرياضة
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ديلور: “مهمتي هي تسجيل الأهداف”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الدولي الجزاري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، أنه يقوم بمهامه في الفريق فقط، وهي تسجيل الأهداف.

وصرح أندي ديلور، للصحافة الفرنسية، عقب الفوز على سان تيتيان: “أنا مهاجم، لذا أنا هنا من أجل تسجيل الأهداف، أحيانا تتاح لنا نصف فرصة للفوز بالمباراة”.

وأضاف: “حاولت تقديم أفضل ما لدي، والحظ ابتسم لي في هذه المباراة، والجميع سعيد، المدرب، الرئيس، وهذه هي روح المجموعة وهذا يزيد من تلاحم الفريق”.

يذكر أن أندي ديلور، منح الفوز لفريقه مونبوليي، أمس الأحد، بعد تسجيله الهدف الوحيد في المباراة التي جمعتهم بنادي سان تيتيان.


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