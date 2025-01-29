ديلور: “ندمت على رحيلي عن مونبولييه وعدت لمساعدة الفريق”

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور، سعادته بعودته لناديه مونبولييه الفرنسي، مؤكدا عزمه على مساعدة الفريق لضمان البقاء.

وصرّح ديلور، للموقع الرسمي لناديه مونبولييه: “أدرك أنني خيّبت أمل الكثيرين برحيلي من الفريق، وأنا نادم على ذلك”.

كما أضاف: “كنت دائما أقدم أفضل ما لديّ في الميدان، وأعمل على تقديم أفضل ما لدي، أنا هنا اليوم مجددا لتقديم مساعدتي، لانجاح المهمة الصعبة التي تنتظرنا، وبالمجموعة التي نملكها باستطاعتنا النجاح”.

وأردف: “أشعر أنه من مسؤوليتي مساعدة الفريق في الظروف الحالية، بالنظر للذكريات العديدة التي أملكها هنا”.

وتابع أندي ديلور: “أنا لست المنقذ، لكن سأقدم كل ما لديّ في الميدان، لانقاذ الفريق وانهاء الموسم بالطريقة المثلى”.