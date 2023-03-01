 ديلور هدافا ويقود نانت إلى نصف نهائي كأس فرنسا

بصم الدولي الجزائري اندي ديلور على هدفين في مباراة فريقه نانت أمام لانس في ربع نهائي كأس فرنسا.

وسجّل ديلور هدفه الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء بعدما كان فريق لانس متقدما بهدف متقدم صفر.

كما عاد مهاجم الخضر لقيادة نانت لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 59، عن طريق ضربة جزاء كذلك.

لتنتهي المباراة بفوز مستحق بثنائية مقابل واحد ويتأهل الجزائري ورفقائه إلى النصف النهائي.

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