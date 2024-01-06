ديلور هداف ويتوج بأول لقب له مع ناديه أم صلال

توج الدولي الجزائري أندي ديلور، اليوم السبت، بأول لقب له رفقة ناديه أم صلال القطري، على حساب نادي فريق العربي.

وشارك ديلور، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ام صلال، في هذه اللقاء الذي جمعهم بفريق العربي، ضمن نهائي كأس “أريدُ”.

كما برز الدولي الجزائري بقوة في بداية هذا اللقاء، من خلال افتتاح باب التسجيل في الدقيقة السادسة لصالح فريقه أم صلال، برأسية محكمة، قبل أن يغادر الميدان في الدقيقية الـ17 متأثرا باصابة.

وانتهى الوقت الرسمي لهذه المباراة، بالتعادل (4-4) ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لفيرق أم صلال، ليتويج هذا الأخير باللقب.