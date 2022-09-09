ديلور هداف ويقود نيس لتعادل ضد كولن الألماني

قاد أمس الخميس، المهاجم الدولي الجزائري، أندي ديلور، فريقه نيس، لتعادل ضد نادي كولن الألماني، برسم دور المجموعات لدوري المؤتمرات الأوروبي.

وسجل مهاجم الخضر، هدف التعادل لفريقه نيس، من علامة الجزاء، في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء، برسم الجولة الأولى لدوري المؤتمرات الأوروبي.

ومن جهته، شارك الدولي الجزائري الآخر هشام بوداوي، أساسيا باللقاء، فيما غاب يوسف عطال عن المباراة بسبب الإصابة.

للإشارة، شهد ملعب نادي أليانز ريفيرا لنادي نيس، أعمال شغب عنيفة، بين مشجعي نيس وكولن، قبل بداية اللقاء الذي إنتهى بالتعادل 1.1.