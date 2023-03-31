ديلور: “هدفنا رد الجميل أنصارنا في مواجهة ريمس”

أكد الدولي الجزائري أندي ديلور، لاعب نادي نانت الفرنسي، عزمه رفقة زملائه على اسعاد جماهير فريقه خلال مباراتهم المقبلة أمام ريمس، رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

ونقلت الصفحة الرسمية لنادي نانت، التصريحات التي أدلى بها ديلور، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية خاصة بمواجهة ستاد ريمس.

وقال ديلور: “نحن نعرف النتائج التي سجلها ريمس، وندرك بان المهمة التي تنتظرنا ستكون جد صعبة ومعقدة”.

وتابع أندي ديلور، بابداء تفائله، ورغبته في اسعاد جماهيرهم مصريحا: “نريد رد فضل جمهورنا على الدعم الكبير الذي يقدمه لنا”.