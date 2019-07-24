ديلور: “هذا ما يؤكد أن محرز من اللاعبين الكبار”  

أثنى مهاجم الخضر، أندي ديلور، على زميله في المنتخب الوطني رياض محرز، مبرزا الدور الكبير الذي لعبه في نهائيات أمم إفريقيا 2019، وما يجعله من اللاعبين الكبار.

وصرح أندي ديلور، للموقع الرسمي لنادي مونبوليي: “في الدور النصف نهائي، أعترف أننا كنا نرتعد، إلى غاية تسجيل محرز، تلك الركلة الحرة الرائعة”.

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني: “هذا الهدف سمح لنا بالتأهل للدور النهائي من أمم إفريقيا، في الدقائق الأخيرة من المباراة”.

وتابع أندي ديلور: “كثيرا ما يقال أن اللاعبين الكبار، يظهرون في اللحظات الحاسمة، ومخالفة رياض محرز أفضل مثال على ذلك، لقد حرر الجميع في الدقيقة الـ93”.