ديلور: “هذا ما ينقص مونبوليي لضمان مشاركة أوروبية”

كشف الدولي الجزائري، أندي ديلور، لاعب مونبوليي الفرنسي، ما ينقص فريقه هذا الموسم، لتحقيق هدفهم في ضمان مشاركة أوروبية الموسم المقبل.

وصرح أندي ديلور، لقناة “بين سبورت”: “علينا تحسين آدائنا خارج ملعبنا، لحصد المزيد من النقاط، بالنظر لأننا سجلنا فوز واحد فقط هذا الموسم خارج الديار”.

وأضاف: “لدينا الإمكانية للظفر بمركز مؤهل لإحدى المسابقات الأوروبية نهاية الموسم، علينا فقط تحمل مسؤوليتنا خارج القواعد”.

وتابع أندي ديلور: “نقدم مردودا جيدا في ملعبنا منذ انطلاق الموسم، لكن يبقى هذا غير كاف، حيث توجب علينا التأكيد خارج القواعد”.