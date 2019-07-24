ديلور: “هكذا وجدت نفسي بطلا لإفريقيا”

عبّر الدولي الجزائري، أندي ديلور، لاعب نادي مونبوليي الفرنسي، عن سعادته الكبيرة بإحرازه كأس أمم إفريقيا 2019، مؤكدا أنه لم يتوقع ما عاشه.

وصرح أندي ديلور للموقع الرسمي لناديه مونبوليي: “إنه حدث إستثنائي، لقد استمتعت، الجميع يعلم كيف سارت الأمور، حيث لم أكن ضمن المجموعة في البداية”.

وأضاف مهاجم الخضر: “تغيير الجنسية الرياضية جاء في وقت متأخر، وفي آخر لحظة التحقت بالمنتخب في الدوحة، في الـ15 جويلية”.

وتابع أندي ديلور: “بعد شهر واحد فقط من تواجدي في المنتخب الجزائري، وجدت نفسي بطل إفريقيا، إنه أمر مذهل”.

وأردف ديلور: “بالإضافة لذلك، عندما نرى كل الشعب الجزائري الذي كان ورائنا، هذا جنون، إنه شيء رائع”.

وأضاف: “لو سألني أحد عشية المباراة النهائية، فلن أتمكن من ايجاد الكلمات للتعبير، لم أكن مستعدا لذلك، إنه القدر، إنه أمر غير عادي”.