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الرياضة

ديلور وبن يطو مرشحان لجائزة لاعب الأسبوع في قطر

بقلم محمد.ل
ديلور وبن يطو مرشحان لجائزة لاعب الأسبوع في قطر
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اختير الثنائي الجزائري، أندي ديلور، ومحمد بن يطو، للتنافس على جائزة لاعب الجولة الـ 5 من دوري “إكسبو” القطري.

وأعلن الحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم “إكسبو” اليوم السبت. عن قائمة تضم 6 لاعبين، مرشحين لجائزة لاعب الأسبوع. يتقدمهما الثنائي الجزائري ديلور وبن يطو.

وقاد ديلور، ناديه أم صلال، لفوز رائع أمام الشمال بنتيجة 3-1. فيما سجل بن يطو ثنائية في فوز ناديه الوكرة بـ 3-2 على حساب الريان.

ويتنافس الثنائي الجزائري على الجائزة، رفقة كل من الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب العربي. والبرازيلي كوتينيو نجم الدحيل. والتونسي نعيم السليتي لاعب الأهلي. إلى جانب القطري علي أسد لاعب السد.

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