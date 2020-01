ديلور وماندي يقدمان تهانيهما بمناسبة السنة الجديدة 2020

ونشر أندي ديلور، تغريدة عبر حساب الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، لتهنئة كل متابعيه بهذه المناسبة.

وكتب أندي ديلور، عبر حساب الخاص على “تويتر”: “حلّ علينا عام جديد، وهي فرصة لي، لأقدم أطيب تمنياتي بالصحة والحب والسعادة، عام سعيد 2020”.

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني: “عام سعيد 2020، وبالخصوص لجميع المساعدين إلى جانب أحبائهم”.

وبدوره قدم عيسى ماندي، لاعب ريال بتيس الإسباني، تهانيه بهذه المنابسة، عبر “تويتر”، متمنيا أن تكون سنة 2020، جميلة كسابقتها.

وأرفق ماندي، تغريدته هذه، بصورتين له، الأولى بقميص الخضر، وميدالية كأس أمم إفريقيا، وأخرى بقميص ناديه ريال بيتيس.

Déjà une nouvelle année arrive, l’occasion pour moi de vous présenter tous mes vœux de santé, amour et bonheur.

Heureuse année 2020 et plus particulièrement à toutes les aidantes et les aidants aux côtés de leurs proches !! pic.twitter.com/Ug1R7v04BN

— Andy Delort (@AndyDelort9) January 1, 2020