ديلور و بوداوي يغيبان عن نيس في منافسة كأس فرنسا

سيغيب الدولي الجزائري اندي ديلور عن مواجهة فريقه نيس أمام نادي بوي فوت. في منافسة كأس فرنسا بملعب “أليانز ريفيرا”.

وكشف الموقع الرسمي لنادي نيس أن ديلور سيغيب مجدّدا عن النادي بسبب خيارات مدربه لوسيين فافر. الذي يبدو أنه دخل في دوامة من المشاكل معه.

إلى جانب ذلك، سيغيب الدولي الجزائري الثاني في صفوف نادي نيس هشام بوداوي بداعي الإصابة، في حين يوسف عطال لا يزال يداوم العلاج من إصابة.

كما ستعرف قائمة نيس حضور الدولي الجزائري الوحيد بلال براهيمي في مباراة اليوم، وهي الفرصة المواتية له لتفجير طاقاته والتأكيد على علو كعبه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]