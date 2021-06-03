ديلور يبدي أسفه لتضييع وديات الخضر ويشيد بدعم الأنصار

الرياضة
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ديلور يبدي أسفه لتضييع وديات الخضر ويشيد بدعم الأنصار
بقلم النهار أونلاين

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور أسفه الشديد، لتضييع مشاركته في المباريات الودية المقبلة للخضر، كما أبدى استحسانه الكبير للدعم الذي حظي به.

ونشر ديلور، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أين قال: “حزين من أجل الأنصار، والشعب الجزائري”.

وأضاف: “سأغيب عن المباريات الودية الثلاث المقبلة، بسبب مشكل عضلي، متضامن من كل قلبي مع زملائي، اعتمدوا علي للعودة بقوة”.

وتابع أندي ديلور: “الدعم الذي حظيت به عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كبير جدا، وأشكر الجميع على ذلك، تحيا الجزائر”.


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