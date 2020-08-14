ديلور يبدي تحمسه للموسم الجديد ويعد أنصار مونبوليي بالمتعة

الرياضة
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ديلور يبدي تحمسه للموسم الجديد ويعد أنصار مونبوليي بالمتعة
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري أندي ديلو، مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، تحمسه لبداية الموسم الجديد، وعودته للمنافسة الرسمية، واعدا جماهير ناديه بالمتعة.

ونشر أندي ديلور، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “كيف حال فريق مونبوليي”.

وتابع الدولي الجزائري: “بداية البطولة تقترب، سنعمل على منحكم المتعة، والاستمتاع فيما بيننا، اعتنو بأنفسكم”.

وأرفق أندي ديلور، تغريدته هذه، بصورة له رفقة بعض مسيري ناديه مونبوليي الفرنسي.


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