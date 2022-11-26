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الرياضة

ديلور يبدي دعمه لأصاغر نيس في مواجهة جوفنتوس

بقلم كريم تيغرمت
ديلور يبدي دعمه لأصاغر نيس في مواجهة جوفنتوس
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أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي، دعمه لأصاغر الفريق، في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنظرائهم من جوفنتوس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تويتر”، رسالة الدعم التي وجهها ديلور، لأصاغر الفريق تحسبا لمباراتهم أمام جوفنتوس.

كما ظهر ديلور، في فيديو قصير قال فيه: “تلقيت الخبر السارة بمواجهتكم لجوفنتوس قدموا أفضل ما لديكم، “فورزا نيس””.

يذكر أن المهاجم أندي ديلور، يعد من أبرز نجوم نادي نيس الفرنسي، كما يعتبر قدوة بالنسبة للاعبين الأصاغر.

رابط دائم : https://nhar.tv/msCwd
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