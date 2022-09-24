ديلور يبدي فخره بحمل قميص “الخضر” مجدّدا

ابدى الدولي الجزائري اندي ديلور اعتزازه و افتخاره لحمل قميص المنتخب الوطني الجزائري مجدّدا بعد صفحة الخلاف.

ونشر اندي ديلور صورة له رفقة كل من رياض محرز و نبيل بن طالب الى جانب يوسف بلايلي. كما وضع بلايلي “إيموجي” لعنصر القوة برفقة العلم الوطني.

و لعب اندي ديلور مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا اساسيا لكنه فشل في تسجيل هدفا شخصيا له.

كما اشار ديلور إلى أنه سيعود بقوة في قادم المناسبات والتحديات رفقة محاربي الصحراء.