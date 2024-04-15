ديلور يتجه للعودة إلى الليغ1 الفرنسية

يتجه الدولي الجزائري، المهاجم أندي ديلور، للعودة مجددا إلى ميادين كرة القدم، من بوابة الدوري الفرنسي الأول.

وكشفت تقارير اعلامية فرنسية، اليوم الإثنين، عن اجتماع أندي ديلور، اليوم الإثنين، مع رئيس نادي مونبوليي الفرنسي، لوران نيكولي.

ومن المقرر أن يحسم هذا الاجتماع، مستقبل الدولي الجزائري، وامكانية تعاقده مع مونبوليي، انطلاقا من الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن أندي ديلور، يتواجد بدون فريق، منذ شهر فيفري الماضي، بعد فسخه العقد الذي كان يربطه بنادي أم صلال القطري.