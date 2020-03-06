ديلور يتحدث عن مستقبله مع مونبوليي

تحدث الدولي الجزائري أندي ديلور، عن مستقبله مع ناديه مونبوليي الفرنسي، الذي يربطه به عقد إلى غاية عام 2023.

وصرح أندي ديلور لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “هذا النادي يناسبني للغاية، أشعر اليوم أنني أكثر من مجرد لاعب في مونبوليي”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أنا جد محظوظ بتواجدي في النادي الذي أحبه، وأستمتع بذلك، فهو قدر جميل”.

وأبدى مهاجم الخضر، رغبته في إنهاء مشواره الكروي بألوان ناديه مونبوليي، الذي انضم إليه موسم 2017.

يذكر أن أندي ديلور 28 عاما، يبصم على أحد أفضل مواسمه رفقة مونبوليي، أين سجل هذا الموسم 12 هدفا لحد الآن.