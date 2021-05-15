ديلور يتضامن مع فلسطين ويقصف المتخاذلين

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، تزامنا مع ما يعيشونه حاليا من اضطهاد.

ونشر ديلور، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عبر من خلالها، وبطريقته الخاصة على تضامنه مع فلسطين.

قال مهاجم الخضر في تغريدته: “الصمت من ذهب، لكنه في بعض الأحيان جبان، فاسد، مذنب، ومتواطئ فيما يخفيه”.

وأرفق هداف نادي مونبوليي، تغريدته هذه، بصورة جد معبرة، لطفلة فلسطينية، جالسة على حطام أحد البيوت.

وتأتي هذه الخرجة من أندي ديلور، لتضاف إلى الوقفات التضامنية التي سبقه إليها باقي نجوم الخضر على غرار القائد رياض محرز.