ديلور يتعافى وجاهز لمواجهة اليوم أمام لانس

سجل الدولي الجزائري، أندي ديلور، عودته إلى قائمة ناديه نانت الفرنسي، الذي يستعد لملاقاة مضيفه لانس، اليوم الأحد، برسم الجولة 24 من الليغ1، بعد تعافيه من الإصابة.

ووجه مدرب نانت، أنطوان كومباريه، الدعوة لـ 21 لاعبا، تحسبا للمواجهة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 17:05، وضمت القائمة اسم ديلور.

وكان الدولي الجزائري، قد غاب عن آخر مواجهة لناديه نانت، والتي جمعته بمضيفه جوفنتوس الإيطالي في ذهاب الـ “بلاي أوف” المؤهل إلى دور الـ 16 لليوروبا ليغ.

يذكر أن ديلور، التحق بنانت في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نيس، وشارك في 4 مناسبات، بين الليغ1 وكأس فرنسا، منها واحدة فقط كأساسي، دون أن يسجل أي هدف.