ديلور يتلقى استفزازات بالجملة من قبل رئيس مونبيليه !

كشف رئيس مونبيليه لوران نيكولان عن علاقته مع المهاجم الأسبق للمنتخب الوطني اندي ديلور الذي صنع رحيله باتجاه نيس سابقا ضجة كبيرة.

كما قال نيكولان في تصريح له نقل عبر موقع ” la voix des niçois” اليوم: ” الموعد هو مباراة مونبيليه وليس ديلور”. في اشارة إلى أنّه طوى قضية الحديث عن قصة رحيل ديلور عن مونبيليه بشكل مفاجئ. بعدما اتهمه بـ “الخديعة” سابقا.

كما أضاف رئيس مونبيليه “إنه فتى جيد، لقد قدّم ما عليه مع مونبيليه، في حالة ملاقاته سأضمه، لقد أخذ طريقه إلى نادي أخر. ولم يغيّر مهنته مثلا”.

حدث هذا قبل ساعات من اجراء لقاء مونبيليه ونيس الناري في الجولة 28 من الليغ 1.

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