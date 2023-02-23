ديلور يتلقى هزيمة ثقيلة في اليوروباليغ أمام جوفنتوس

تلقى الدولي الجزائري اندي ديلور رفقة ناديه نانت هزيمة ثقيلة جدا أمام فريق جوفنتوس في منافسة اليوروباليغ.

وانهزم ديلور و رفقائه بثلاثية مقابل صفر من إمضاء النجم الأرجنتيني دي ماريا الذي سجّل هاتريك ايطالي بامتياز.

ولم يقدّم اندي ديلور ما كان منتظر منه من قبل جماهير نانت، حيث استبدل في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني.

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