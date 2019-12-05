ديلور يتوج بجائزة لاعب الشهر في مونبوليي

أختير الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، كأفضل لاعب لشهر نوفمبر المنصرم، في تشكيلة ناديه.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مونبوليي الفرنسي على “تويتر”، عن اختيار أندي ديلور، كأفضل لاعب في الشهر في تشكيلة النادي.

وجاء إختيار مهاجم الخضر لهذه الجائزة، بعدما كان حاسما في آخر مبارتين لفريقه أمام كل من ناديي ماتز، وستراسبورغ.

يذكر أن أندي ديلور، سجل لحد الآن 5 أهداف بألوان ناديه مونبوليي، كما منح ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم.