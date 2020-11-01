ديلور يتوعد منتقديه قبل مواجهة سان تيتيان

ردّ الدولي الجزائري أندي ديلور مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، على الإنتقادات التي طالته مؤخرا، قبل المواجهة التي ستجمعهم بسان تيتيان.

وصرح ديلور، خلال ندوة صحفية: “كنت حاسما مباشرة بعد عودتي للمنافسة، لكن تم الحكم علي في آخر مبارتين”.

وأَوضح: “قبل مواجهة موناكو، أرهقت نفسي في التدريبات، لذا تم استبدالي، وأمام ريمس، من يعرف كرة القدم، يدرك أنه لا يمكن الحكم على مهاجم، بينما كان فريقنا يلعب بـ9 لاعبين”.

وأضاف ديلور، بخصوص لياقته البدنية: “من يقول أن وزني زاد مؤخرا، أنا مستعد لنزع قميصي للتأكد ما إذا كان وزني زائدا”.

وتابع أندي ديلور: “يمكنني الرد، وسأسكت أفواه البعض مثلما أفعل دائما، لأن مثل هذه الإنتقادات تمحني الرغبة في القتال أكثر”.

يذكر أن أندي ديلور، يملك في رصيده لهذا الموسم 3 أهداف، وتمريرتين حاسمتين، وسيواجه أمسية اليوم الأحد، نادي سان تيتيان.