ديلور يحطم رقمه القياسي في الليغ1 الفرنسية

نجح الدولي الجزائري أندي ديلور مهاجم نادي مونبوليي، في تحطيم رقمه القياسي هذا الموسم، في الدوري الفرنسي الأول.

وتمكن ديلور من المساهمة هذا الموسم في 29 هدفا بقميص ناديه مونبوليي، في منافسة الدوري الفرنسي.

وكشف أرقام مهاجم الخضر، عن تسجيله 15 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة، محطما بذلك رقمه القياسي للموسم الماضي، أين سجل 14 هدفا.

وبهذه الأرقام، أصبح أندي ديلور، ثاني أفضل هداف جزائري في تاريخ الدوري الفرنسي، بعد الأسطورة مصطفى دحلب، الذي سجل 22 هدفا، بألوان باريس سان جيرمان موسم 1976-1977.