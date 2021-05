ديلور يحفز زملائه لإنهاء الموسم ضمن أندية المقدمة

ونشر ديلور، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “علينا شكر المدرب من خلال انهاء الموسم في أعلى مرتبة ممكنة”.

وأضاف مهاجم الخضر: “علينا تحقيق ذلك من أجل جماهير الفريق، ورئيس النادي”.

يذكر أن أندي ديلور، يتواجد رفقة ناديه مونبوليي الفرنسي، في المركز الثامن لترتيب الليغ1، برصيد 47 نقطة.

On doit remercier le coach en finissant le plus haut possible.

On doit le faire pour les supporters et pour le Président.

Très fier de Clément Vidal 💪#MHSCASSE

