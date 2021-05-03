ديلور يحفز زملائه لإنهاء الموسم ضمن أندية المقدمة

الرياضة
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ديلور يحفز زملائه لإنهاء الموسم ضمن أندية المقدمة
بقلم كريم.تيغرمت

طالب الجزائري أندي ديلور مهاجم مونبوليي الفرنسي، زملائه اللاعبين بمواصلة تقديم أفضل ما لديهم، لإنهاء الموسم في مقدمة ترتيب البطولة.

ونشر ديلور، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “علينا شكر المدرب من خلال انهاء الموسم في أعلى مرتبة ممكنة”.

وأضاف مهاجم الخضر: “علينا تحقيق ذلك من أجل جماهير الفريق، ورئيس النادي”.

يذكر أن أندي ديلور، يتواجد رفقة ناديه مونبوليي الفرنسي، في المركز الثامن لترتيب الليغ1، برصيد 47 نقطة.


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