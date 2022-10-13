ديلور يحفّز بلايلي بطريقته الخاصة :”سوف تفعل اشياء جميلة”
بقلم عزيز طالبي
حفّز الدولي الجزائري اندي ديلور زميله في المنتخب الوطني يوسف بلايلي بعد الإمضاء الرسمي للأخير في فريق اجاكسيو الفرنسي. وتقديمه لوسائل الإعلام.
وقال ديلور في تغريدة نشرها، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك :”لم يحدث شيء، استقدمتم أفضل لاعب، سوف تفعل أشياء جميلة، أؤكد أن أنصار اجاكسيو سيحبونه. موسم جميل”.
كما اردف في تلميح له لإبن مدينة وهران بطريقته الخاصة :”استقدمتم لاعب كبير سيمكنكم من ضمان البقاء في الليغ 1″.
Bah de rien 😂
Top joueur 😍, il va vous faire du bien et les supporters de l’ACA vont l’adorer.
Belle saison à vous, gros merde pour le maintien.
Basgi 😉 https://t.co/FMoPzxePca
— Andy Delort (@AndyDelort9) October 12, 2022
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