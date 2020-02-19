ديلور يحقق رقما قياسيا في الليغ1

صنع الدولي الجزائري أندي ديلور، لاعب نادي مونبوليي، الحدث في الليغ1 الفرنسية، بعد أن بصم على رقم قياسي في السرعة.

وكشف موقع “Stat Perform”، المختص في الإحصائيات، أن أندي ديلور، حقق أعلى سرعة هذا الموسم في الليغ1، والتي بلغت 36.8كم/سا.

وتمكن مهاجم الخضر من بلوغ هذه السرعة، خلال إحدى انطلاقاته في المواجهة التي جمعت ناديه مونبوليي، بفريق سان تيتيان.

وبهذا الرقم، كسر أندي ديلور، رقم مواطنه يوسف عطال، الذي بلغ في وقت سابق سرعة 36.6 كلم/سا، بألوان ناديه نيس.