ديلور يخرج عن صمته ويتحدث عن قضيته مع الخضر

تحدث الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي، عن القرار الذي اتخذه مؤخرا، بعدم المشاركة مجددا رفقة الخضر.

وقال ديلور، في هذا الخصوص، خلال حوار خص به صحيفة “ليكيب الفرنسية: “القرار الذي اتخذته جاء بعد تفكير طويل”.

وأضاف: “تحدثت في هذا الموضوع مع بلماضي، لكن لن أخوض في التفاصيل، أريد أن يبقى الحديث الذي دار بيننا سريا”.

وأردف مهاجم نيس: “هناك العددي من العوامل التي لعبت دورها في هذا الموضوع، أولا وقبل كل شيء، وهذا مهم جدا، دوري في المنتخب الوطني، لقد لعبت 4 مباريات من أصل 11”.

وتابع: “بالإضافة لذلك سأبلغ الثلاثين من عمري بعد يومين، وأنا في مرحلة جد محورية من مشواري الكروي، وانتقلت حديثا لفريق جديد أين المنافسة جد قوية، وأريد استغلال كل الفرص المتاحة لصالحي”.

وختم أندي ديلور تصريحاته في هذا الخصوص: “البند الذي تم الحديث عنه في عقدي، لا أساس له من الصحة”.

وجاءت هذه التصريحات من أندي ديلور، مباشرة عقب الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي، والذي بدوره كشف العديد من الحقائق في هذه القضية.

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