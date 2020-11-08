ديلور يدخل قائمة أفضل الهدافين الجزائريين في تاريخ الليغ1

أضاف الدولي الجزائري أندي ديلور أمس السبت، هدفا جديدا إلى رصيده، ليدخل قائمة أفضل الهدافين الجزائريين في تاريخ الدوري الفرنسي.

وقاد ديلور، فريقه مونوليي، للفوز أمام بوردو، بتسجيله للهدف الثاني في هذه المباراة، والربع له هذا الموسم.

وبهذا بلغ مهاجم الخضر الهدف الـ50، في مشواره ضمن الدوري الفرنسي، بعد أن سجل 27 هدف بألوان مونبوليي، 12 مع كون، و10 أهداف رفقة تولوز، بالإضافة لهدف آخر مع أجاكسيو.

وأصبح أندي ديلور، تاسع لاعب جزائري، يبلغ 50 هدف في الليغ1 الفرنسية، بعد أن سبقه إلى ذلك العديد من النجوم الجزائريين السابقين، على غرار، مخلوفي، وجاني، دحلب، وغيرهم.