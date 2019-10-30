ديلور يرفع التحدي في كأس الرابطة الفرنسية

أكد الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي، ضرورة تدارك إخفاقهم الموسم المنصرم في منافسة كأس الرابطة الفرنسية، بالبروز في طبعة هذا الموسم.

وصرح أندي ديلور، في هذا الخصوص للصحافة الفرنسية: “في الموسم الماضي لم نكن جيدين في كأس الرابطة الفرنسية”.

وأضاف مهاجم الخضر: “من المهم البروز بقوة هذا الموسم، خاصة عندما نرى أن ستراسبورغ، التي فازت بكأس الرابطة للموسم الماضي، حرمتنا من كأس أوروبا”.

يذكر أن أندي ديلور، سيستظيف اليوم الأربعاء، رفقة فريقه مونبوليي، نادي نانسي، لحساب الدور الـ32 من كأس الرابطة الفرنسية.